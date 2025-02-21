Песни на мове сильно сужают аудиторию: украинская исполнительница Луна покинула родину и стала петь на русском

Певица Кристина Герасимова, известная как Луна, покинула Украину и стала исполнять композиции на русском языке. Она рассказала в интервью YouTube-каналу ЭТОТ ПРУС, почему приняла такое решение.

Прежде Луна активно поддерживала националистические украинские подразделения, признанные в России террористическими. Она даже посвятила одну из своих песен бойцу, который расстреливал пленных из РФ.

В беседе с ведущими певица заявила, что пыталась остаться на Украине и быть собой, но у нее это не получилось. По словам артистки, в стране очень много запретов, и она решила не сужать свои границы и язык творчества.

Ранее сообщалось, что власти Украины пригрозили Верке Сердючке мобилизацией. Они запретили артисту покидать страну, так как хотели больше его видеть на корпоративах.