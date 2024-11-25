«Пещерный человек нашел огонь»: фанаты высмеяли внешний вид Бена Аффлека

Американского актера Бена Аффлека высмеяли в Сети за появление на публике с густой бородой. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте Daily Mail.

52-летнего артиста «поймали» папарацци, когда он курил сигарету в автомобиле в Лос-Анджелесе. Аффлека засняли в синем свитере с густой щетиной.

Читатели Daily Mail поспешили раскритиковать внешний вид звезды «Исчезнувшей».

«Выглядит как водитель Uber», «Он выглядит так, будто не принимал душ целую неделю, фу!», «Пещерный человек нашел огонь», — поделились мнением юзеры в комментариях.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве. Однако, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее мы писали, что Бен Аффлек не может больше слышать о Дженнифер Лопес.