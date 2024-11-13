Бен Аффлек не может больше слышать о Дженнифер Лопес

Голливудский актер Бен Аффлек устал от вопросов о певице Дженнифер Лопес, с которой находится в бракоразводном процессе. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на источник.

Как рассказал инсайдер, артист мечтает, чтобы растянувшийся на месяцы бракоразводный процесс поскорее завершился.

«Он устал от постоянных вопросов о ней. Он просто хочет двигаться дальше… Отсюда и развод. Развод тоже затягивается, из-за чего он немного нервничает», — поделился информатор.

При этом Лопес, напротив, чувствует себя прекрасно. Исполнительница посещает магазины, общается с друзьями и семьей и настаивает на том, что сосредоточена исключительно на себе и впервые за долгое время чувствует себя свободной.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве. Однако, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее Дженнифер Лопес ответила на комплимент Аффлека, с которым из-за развода почти не общается.