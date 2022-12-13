Первый от суицида, второй – от рака: сыновья Тины Тернер уходят на тот свет один за другим
83-летняя певица Тина Тернер потеряла второго родного сына – Ронни. Он умер в Лос-Анджелесе от осложнений, вызванных ранее диагностированным раком.
Помимо онкологии, у 62-летнего Ронни Тернера был атеросклероз сосудов – это накопление холестериновых бляшек на стенках артерий. Судебно-медицинская экспертиза таким образом подтвердила, что смерть была естественной.
Ронни Тернер умер на улице. Ему пытались сделать искусственное дыхание, но это не помогло – мужчина умер до приезда скорой.
Певица встретила смерть сына словами «ты слишком рано покинул мир».
В 2018 году Тернер потеряла старшего сына – Крейга. Он совершил самоубийство. У певицы остались приемные дети.
Ранее сообщалось о смерти восьмимесячного сына актрисы Асель Аскар. Мальчик скончался из-за ошибки врачей.