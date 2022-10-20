12:58, 20 октября 2022
1 мин.
Восьмимесячный сын актрисы Асель Аскар умер из-за ошибки врачей
Восьмимесячный Айбарс скончался в больнице от сердечной недостаточности.
Трагедия началась, по сути, месяц назад, когда младенец попал в реанимацию. Уже тогда медики сомневались в благополучном исходе: к несчастью, заболевание оказалось врожденным.
Организм малыша боролся первые шесть месяцев, затем маленькое сердечко перестало справляться с недугом.
В семье Асель и ее мужа - казахстанского эстрадного певца Беркута – царит траур.
Кинозвезда старается не выходить из дому, чтобы не привлекать внимания и не слышать слова утешения.
«Мой радужный, мое солнышко. Ты навсегда в моем сердце. Мама скоро придет!» - написала безутешная Аскарова.
Соболезнуем…
ФОТО: соцсети
Источник:https://www.thevoicemag.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
#дети,