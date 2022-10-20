Восьмимесячный сын актрисы Асель Аскар умер из-за ошибки врачей

Восьмимесячный Айбарс скончался в больнице от сердечной недостаточности.

Трагедия началась, по сути, месяц назад, когда младенец попал в реанимацию. Уже тогда медики сомневались в благополучном исходе: к несчастью, заболевание оказалось врожденным.

Организм малыша боролся первые шесть месяцев, затем маленькое сердечко перестало справляться с недугом.

В семье Асель и ее мужа - казахстанского эстрадного певца Беркута – царит траур.

Кинозвезда старается не выходить из дому, чтобы не привлекать внимания и не слышать слова утешения.

«Мой радужный, мое солнышко. Ты навсегда в моем сердце. Мама скоро придет!» - написала безутешная Аскарова.

Соболезнуем…

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