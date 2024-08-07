Давно влюблена в него: раскрыта личность новой избранницы Бена Аффлека после развода с Дженнифер Лопес

Стало известно, кто может претендовать на сердце актера Бена Аффлека после его развода с певицей Дженнифер Лопес. По информации анонимного источника, новой избранницей артиста может стать его коллега Дженнифер Энистон. Об этом сообщает In Touch Weekly.

Выяснилось, что между актерами завязались теплые отношения на съемках фильма «Обещать — не значит жениться» (2009), где они играли влюбленную пару. Как утверждает инсайдер из окружения знаменитостей, Дженнифер Энистон уже давно «немного влюблена» в Бена Аффлека, однако их роману долгие годы мешало то, что актер «всегда был в серьезных, долгосрочных отношениях».

По словам собеседника издания, теперь звезда сериала «Друзья» надеется, что они с актером будут больше общаться после того, как он решит все вопросы с бракоразводным процессом.

«Поскольку отношения между Джей Ло и Беном довольно открыто сходят на нет, у Энистон есть реальная возможность наверстать упущенное время с Беном. Они никогда раньше не были по-настоящему свободны в одно и то же время, а Джен уже несколько десятилетий является преданной поклонницей Бена», — заявил источник.

Многие из окружения артистов уверены, что Дженнифер Энистон и бен Аффлек, которые «крутятся в одной голливудской тусовке», могут стать идеальной парой.

«Они все еще помнят друг друга. <…> Между ними очень дружелюбная и кокетливая открытая линия общения, плюс куча общих друзей — все, от Джона Хэмма до Сандры Буллок, которые вполне могут представить, что Бен и Джен станут парой в будущем», — отметил инсайдер.

Напомним, в мае этого года в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Недавно стало известно, что супруги завершили оформление необходимых для развода документов.

Ранее мы писали о том, что Бен Аффлек решился на отчаянный шаг, чтобы быстрее изолироваться от Дженнифер Лопес.