Пэрис Хилтон выступила перед Конгрессом США с просьбой защитить сирот от произвола в школах-интернатах

Наследница многомиллиардной империи Пэрис Хилтон выступила в Конгрессе США перед Комитетом по методам и средствам с речью о необходимости защиты детей в школах-интернатах. Хилтон поделилась воспоминаниями о своем травмирующем опыте жизни в таком учреждении.

«Когда мне было 16 лет, меня вытащили из кровати посреди ночи, перевезли в другой штат в одно из таких учреждений. Там обещают лечение, рост и поддержку, но вместо этого мне было запрещено говорить, свободно передвигаться и даже смотреть в окно на протяжении двух лет», - цитирует светскую львицу The Washington Post.

43-летняя Хилтон призналась, что она подверглась насилию со стороны персонала учреждения: ее связали, раздели и поместили в одиночное помещение. Также ее насильно пичкали различными медикаментами. Родители при этом не были в курсе происходящего, «они были обмануты, им лгали, ими манипулировали». По словам интернет-знаменитости, родители думали, что «это просто обычная школа-интернат».

Сегодня Хилтон занимается помощью детям, находящимся в подобных учреждениях. Выступая перед Конгрессом, она попросила законотворцев принять законопроект под названием «Акт остановки институционального насилия над детьми». Документ позволит подросткам в тяжелых условиях быть защищенными федеральным правительством - чтобы они могли сообщать о правонарушениях подобным тем, что она испытала на себе.

Ранее Пэрис Хилтон призналась, что носила накладной живот до того, как в январе 2023 года сама родила ребенка. «Я хотела узнать, - каково это быть беременной, поэтому купила накладной живот и пользовалась им дома», - объясняла Хилтон.