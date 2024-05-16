Пэрис Хилтон призналась, что носила накладной живот в ожидании ребенка. Об этом она написала в своей книге «Пэрис: воспоминания».

У Пэрис Хилтон в январе 2023 года появился сын. Ребенка голливудской знаменитости родила суррогатная мама. Несмотря на это, актриса активно готовилась к материнству и даже примеряла накладной живот.

«Я хотела узнать, — каково это быть беременной, поэтому купила накладной живот и пользовалась им дома. Знаю, это звучит безумно, но мне хотелось реальности — даже в такой мелочи. Я чувствовала эту тяжесть, клала руки на живот», — рассказала она в автобиографии.

При этом Хилтон принципиально не рожает детей сама — она давно заморозила яйцеклетки по совету подруги Ким Кардашьян. Напомним, в 2021 году актриса вышла замуж за бизнесмена Картера Реума.

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