Пэрис Хилтон родила сына таким способом, о котором не догадывались фанаты

У модели Пэрис Хилтон и ее мужа Картера Реума появился сын. Ребенок рожден таким способом, о котором не догадывались фанаты.

41-летняя Хилтон прибегла к суррогатному материнству.

В день рождения сына она выложила фото, на котором держит ладонь мальчика. Модель призналась, что его «уже любят так, что не передать словами».

Хилтон не скрывает, что стать матерью было ее мечтой. С появлением ребенка она и супруг «разрываются от любви к малышу».

Хилтон и Реум поженились в 2021 году. Это первый брак для модели.

В 41 год Хилтон выглядит безупречно – ранее она утверждала, что поддерживает красоту без помощи инъекций.