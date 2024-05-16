Дженнифер Лопес и Бен Аффлек хотят развестись: актер съехал от певицы

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек хотят развестись. Супруг артистки уже съехал от нее. Об этом сообщает зарубежное издание In Touch Weekly.

СМИ ссылается на инсайдера, который рассказал о серьезных проблемах в браке звезд. По его словам, Бен уже съехал от Дженнифер, но брак разрушается не из-за него.

«Им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось», — поделился анонимный источник.

Напомним, что воссоединение артистов было похоже на сценарий романтического фильма. Лопес и Аффлек были в отношения 18 лет назад, но так и не дошли до алтаря. В 2021 году они объявили о том, что снова вместе. А летом 2022 года влюбленные сыграли свадьбу, которую обсуждала вся общественность. Поклонники разделились на два лагеря, многие поддерживали пару, а некоторые уверяли, что они не смогут быть вместе долго.

Первые сообщения о разладе появились 4 мая. Тогда человек из окружения звезд сообщил, что они стали отдаляться друг от друга. Бен был рад участвовать в съемках сиквела «Бухгалтер» в Лос-Анджелесе, а певица не поехала за ним, предпочитая прогулки по Нью-Йорку.

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