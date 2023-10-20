У девятимесячного сына Пэрис Хилтон подозревают болезнь: все из-за новых фото ребенка
Модель Пэрис Хилтон показала редкие фото с девятимесячным сыном Фениксом.
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Модель и светская львица Пэрис Хилтон опубликовала редкие снимки со своим девятимесячным сыном. Поклонники обратили внимание на внешность ребенка и заподозрили у него болезнь. Об этом пишет Super.
Напомним, что прославившаяся шумными вечеринками знаменитость в начале этого года рассказала, что стала мамой. Пэрис не стала прятать ребенка от публики и назвала его имя. А позже модель устроила Фениксу настоящую фотосессию и показала кадры.
На редких снимках малыш позирует на коленях у мамы. Хилтон сияла в роскошном платье и сыну выбрала брендовый наряд. Они выглядели счастливыми и улыбались. Поклонники написали множество теплых слов, но некоторые обратили внимание на внешность ребенка. Они отметили, что у наследника модели чересчур большая голова.
При этом Пэрис не рассказывала, что ее сын чем-то болен. Поэтому догадки пользователей Сети не подтвердились. Звезда не комментирует слухи о себе и своей семье. А для ее подписчиков самое главное, чтобы модель была счастлива.
Ранее мы писали о том, что семья голливудского актера Брюса Уиллиса стала вышивать на его вещах инициалы. Это связано с прогрессирующей болезнью знаменитости.