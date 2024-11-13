Пэрис Хилтон отметила годик дочери праздником в стиле «Алисы в стране чудес»

Актриса и певица Пэрис Хилтон отметила первый день рождения дочери. Она устроила праздник в стиле «Алисы в стране чудес».

Площадкой для проведения торжества стал задний двор особняка Хилтон. Его украсили большими чашками, цветами, статуэтками из произведения писателя Льюиса Кэрролла.

На территории гуляли альпаки, на вечеринке были кролики. Хилтон поделилась фото с дня рождения в соцсетях.

Напомним, у Хилтон и ее мужа Картера Реума двое детей. Возлюбленные поженились в 2021 году. Сын и дочь рождены суррогатной матерью.

Актриса не скрывала, что отказалась рожать сама и прибегала к суррогатному материнству. Она объясняла, что хотела быть беременной, но не может из-за работы и постоянного пребывания в объективах камер.