42-летняя Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз

Певица, модель и актриса Пэрис Хилтон во второй раз стала мамой. У звезды родилась дочь, которую назвали Лондон.

Светская львица опубликовала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию, на которой запечатлен детский розовый костюмчик. На нем есть надпись: «Спасибо за мою малышку». На одежде красуется и имя новорожденной — ее назвали Лондон.

В 2021 году Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. В январе 2023 года знаменитая блондинка объявила, что у них родился сын при помощи суррогатной матери. Его назвали Феникс Бэррон. Феникс — по ассоциации с мифической птицей, а Байроном звали дедушку Пэрис, который в свое время сколотил для семьи внушительное состояние.

Судя по всему, сейчас звезда вновь воспользовалась услугами суррогатной матери. Певица рассказывала, что выбрала имя дочери еще в марте 2023 года. Ее она назвала в честь любимого города. Здесь присутствует символизм, поскольку знаменитость зовут «Париж».

Ранее светская львица опубликовала редкие снимки со своим девятимесячным сыном. Поклонники обратили внимание на внешность ребенка и заподозрили у него болезнь.