«Невероятно! Глазам не верю»: Анджелина Джоли вышла в свет с сыном, похожим на Брэда Питта

Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с сыном от экс-супруга Брэда Питта. Актриса вместе с 16-летним Ноксом посетили церемонию вручения премии Governors Awards 2024 в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

17 ноября в бальном зале Ray Dolby Ballroom в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Governors Awards 2024. Анджелина Джоли пришла на мероприятие в компании 16-летнего сына Нокса, который редко появляется на публике. 49-летняя актриса предстала перед камерами в мерцающем золотом платье без рукавов с молочной юбкой, украшенной кружевом. Артистка дополнила образ серьгами с бриллиантами, колье и кольцами. Знаменитости сделала вечерний макияж и распустила волосы, слегка собрав их назад.

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта для выхода в свет белую рубашку, черный смокинг с бабочкой и туфли. Актриса позировала, держа Нокса под руку. Появление артистки на ковровой дорожке с наследником сразу вызвало бурные обсуждения у публики: многие заметили, что молодой человек поразительно похож на отца.

«Невероятно! Какой красавчик вырос! Унаследовал лучшее от папы и мамы, но все равно словно вылитый Брэд», «Глазам не верю, как будто Анджелина снова на красной дорожке с Брэдом», «Какой красивый сын получился! Все-таки правда, что от сильной любви рождаются самые красивые дети», — написали в Сети.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт состояли в браке с 2014 по 2019 год. У экс-супругов шестеро детей: 18-летняя Шайло Нувель, 16-летние Нокс Леон и Вивьен Маршелин, 23-летний Мэддокс Шиван, 20-летний Пакс Тьен и 19-летняя Захара Марли.

Ранее мы писали о том, что Анджелина Джоли заявила, что развод с Брэдом Питтом не должен влиять на детей.