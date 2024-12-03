«Пережила много потерь»: Мадонна рассказала о семейной трагедии в День благодарения

Певица Мадонна собрала всю семью у себя на ранчо и показала 93-летнего отца, который пережил смерть жены. Звезда призналась в соцсетях, что в этом году у них было много потерь, но они остаются вместе.

Исполнительница показала своих родных, среди которых было шестеро ее детей и отец Сильвио Чикконе. Мадонна привезла мужчину к себе, чтобы пообщаться и сблизиться после смерти его жены.

«В этом году моя семья пережила много потерь. Мой отец пережил их с достоинством. Я видела, как он плакал на кладбище, когда мы хоронили моего брата Кристофера – сразу после того, как он потерял жену. Это был момент, который я никогда не забуду. Провести время с ним и всеми моими детьми в День благодарения было лекарством для души», – поделилась звезда.