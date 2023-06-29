Перестала дышать: 64-летняя певица Мадонна находится в реанимации

В Нью-Йорке экстренно госпитализировали 64-летнюю певицу Мадонну. Ее нашли в бессознательном состоянии. Об этом сообщил менеджер артистки Гай Озри.

Как стало известно, сейчас известная вокалистка помещена в реанимацию. Ее подключили к аппарату ИВЛ, так как самостоятельно она не смогла дышать. При этом не уточняется, в каком состоянии находится Мадонна. Есть информация только о причине плохого самочувствия певицы. Ей диагностировали бактериальную инфекцию.

Гай Озри признался, что потеряла сознание исполнительница еще 24 июня, однако она по-прежнему лежит в больнице под присмотром медиков. Пока о полном выздоровлении речи не идет, но менеджер не принимает никаких поспешных решений и не отменяет мировой тур артистки.

Рядом с Мадонной находится дочь Лоуренс. Она постоянно дежурит в медицинском учреждении и следит за ходом лечения матери. «Мы ждем ее полного выздоровления», - сообщил Гай Озри.

Отметим, что многие фанаты считают, что причиной ухудшения состояния здоровья Мадонны могли стать многочисленные пластические операции. Недавно она вновь легла под нож хирурга ради омоложения, и результат буквально ужаснул поклонников. На музыкальной премии она появилась с перетянутым лицом, и некоторые даже не узнали кумира.