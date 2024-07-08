Перерос маму: Джоли появилась на людях с 15-летним сыном Ноксом

Голливудскую актрису Анджелину Джоли сняли вместе с 15-летним сыном Ноксом, который стал выше знаменитой мамы. Напомним, что парень родился в браке актрисы с Брэдом Питтом. Фото публикует Daily Mail.

Всего у знаменитости шестеро детей – 22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс, 19-летняя Захара, 18-летняя Шайло и 15-летние двойняшки Вивьен и Нокс. Трех старших усыновили, а младших Джоли родила сама. Она занимается воспитанием наследников и успевает уделять внимание всем.

В один из дней звезду сняли вместе с сыном Ноксом, с которым она отправилась на шоппинг в Лос-Анджелесе. Папарацци застали их у выхода из зоомагазина, где они покупали все необходимое для питомца подростка. Анджелина была в элегантном костюме черного цвета и базовом топе в белом оттенке. Она сделала легкую укладку и была в солнцезащитных очках.

Сын артистки был в серой футболке с принтом и черных шортах. Он выбрал спортивный стиль, с носками и кроссовками. Многие отметили, что он стал выше мамы – теперь Джоли на его фоне выглядит еще более стройной и хрупкой.

Напомним, что дети актрисы практически перестали общаться с отцом Брэдом Питтом после многолетних судов из-за опеки. Знакомые звезды говорят, что ему очень тяжело делиться подробностями этой стороны жизни.

Ранее мы писали о том, что голливудский актер Брэд Питт впервые вышел в свет с возлюбленной Инес де Рамон. Зарубежные СМИ предполагают, что его бывшей жене Джоли не понравится эта выходка, и она будет искать методы для мести.