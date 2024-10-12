Перекрасилась и похудела на 38 кг: певица Келли Осборн удивила изменившейся внешностью

39-летняя певица Келли Осборн поразила поклонников изменившейся внешностью. Дочь рок-музыканта Оззи Осборна засняли на прогулке с семьей после похудения на 38 кг. Об этом пишет Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

Весной этого года многие заметили, что Келли Осборн экстремально похудела. В апреле певица в беседе с журналистами рассказала, что похудела на 38 кг. Тогда некоторые заподозрили артистку в употреблении препарата «Оземпик», но сама она опровергла эти предположения.

«Я знаю, что все думают, будто я пила этот препарат, но это не так. Не знаю, откуда пошли слухи. В действительности „Оземпик“ принимала моя мама», — заявила тогда Келли Осборн.

Накануне знаменитость засняли на прогулке с сыном по Лос-Анджелесу. Многие заметили, что Келли Осборн изменилась до неузнаваемости — она не только похудела, но и перекрасилась из фиолетового в блонд. Артистка предстала перед камерами в укороченной черной кожаной куртке и длинной плиссированной клетчатой юбке.

По словам певицы, ей удалось избавиться от лишних килограммов после отказа от сахара и углеводов. Однако в Сети все же считают, что Келли Осборн принимала «Оземпик», поскольку, по мнению экспертов, ее лицо имеет характерные изменения после принятия препарата.

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