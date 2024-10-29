«Перекошенное лицо»: изменившуюся Кайли Дженнер уличили в пластике

Модель Кайли Дженнер заподозрили в подтяжке лица после выхода в свет в Нью-Йорке. Звезда посетила церемонию вручения премии CFDA 2024 и позировала перед фотографами с изменившейся внешностью. Об этом сообщает зарубежный портал Daily Mail.

27-летняя знаменитость стала гостьей светского мероприятия, которое прошло 28 октября. Кайли выглядела элегантно в черном платье Jean Paul Gaultier Haute Couture, украшенном шипами, и в туфлях на каблуках. Ей сделали легкий макияж и необычную прическу. Но пользователей Сети и журналистов больше заинтересовало «обновленное» лицо модели.

Публика отметила в соцсетях, что Дженнер теперь выглядит совсем иначе. Некоторые решили, что она могла удалить филлеры, а другие заподозрили девушку в операции по подтяжке лица.

«У нее перекошенное лицо!», «Операция на веки и подтяжка лица», «У нее растворился филлер, и она сделала мини-подтяжку», «Посмотрите ее старые фотографии. Это не та женщина. Форма лица совершенно другая и тонкие губы. Столько перемен для такой молодой», «Новое лицо каждую неделю», — пишут в комментариях.

Недавно модель стала лицом нового выпуска журнала Elle. Для фотосессии ей выбрали домашний образ со спортивной футболкой и бельем. При этом у нее был легкий макияж и укладка с локонами. Девушка позировала на кровати, будто недавно проснулась.

Ранее актриса Блейк Лайвли показала лицо без макияжа и фильтров.