Переговоры уже идут: стало известно о новой роли Гослинга в легендарной франшизе

Американский актер Райан Гослинг хочет сыграть в новом фильме по вселенной «Звездных войн» и уже ведет переговоры с режиссером Шоном Леви. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Никакой конкретной информации о том, каким событиям из истории джедаев будет посвящена картина, пока нет. Как иронично отмечает издание, получить сведения о планах Леви на сюжет не легче, чем раздобыть чертежи «Звезды смерти», циклопической космической станции, которая способна уничтожать целые планеты и об уничтожении которой, в свою очередь, повествует первый фильм франшизы. Соответственно, неизвестно, на какую роль претендует Гослинг. Однако журналисты сходятся во мнении, что его участие в проекте однозначно «выведет его на новый уровень».

Леви работает над сценарием картины уже более двух лет. Если звезда «Барби» и «Ла-Ла Ленда» действительно получит желанную для него роль, это будет первым случаем, когда актер такого масштаба будет задействован в фильме киновселенной. Ранее ситуация всегда складывалась обратным образом — именно съемки в «Звездных войнах» превращали малоизвестных актеров в настоящих голливудских знаменитостей.

При этом интересно, что слухи о попытках Гослинга стать частью франшизы появились еще в 2013 году — тогда источники сообщали, что его рассматривали на роль Кайло Рена в «Пробуждении силы», которого в итоге сыграл Адам Драйвер.

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