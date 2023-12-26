Пьер Ришар, Карла Бруни и еще 48 деятелей культуры Франции выступили в защиту Депардье

В защиту актера Жерара Депардье нашли нужным вступиться 50 деятелей культуры. Среди них коллега артиста Пьер Ришар и певица Карла Бруни. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Знаменитости высказали свою поддержку Жерару Депардье, который столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах. Опубликовано письмо, подписанное 50 французскими артистами и представителями богемы, выражающими поддержку Депардье и осуждающее «линчевание и ненависть, направленные в его сторону».

В письме подчеркивается, что Жерар Депардье является одним из величайших актеров и последним «священным гигантом кинематографа». Артисты подчеркивают важность соблюдения принципа презумпции невиновности и выражают уверенность в том, что правосудие справедливо рассмотрит дело.

Деятели искусства призывают сохранять уважение к значимости Жерара Депардье для французской культуры, подчеркивая его выдающийся вклад в историю искусства. Они считают, что отказ от такого таланта был бы трагедией и поражением, что также означало бы конец искусства для всех.

Актера считают неотъемлемой частью истории искусства, и его творчество остается важным зеркалом эпохи. Деятели искусства заявляют, что результаты творчества Депардье являются неизгладимой частью культурного наследия.

В письме подчеркивается, что авторы не намерены вступать в споры и полагаются на правосудие в данной ситуации.

Напомним, что в декабре скандал вокруг всемирно известного артиста вышел на широкую публику. Всего 13 женщин обвинили Депардье в сексуальном насилии.

Ранее мы писали о том, что бывший президент Франсуа Олланд не считает Депардье гордостью Франции.