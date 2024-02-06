Пенелопа Крус вышла в свет в образе от Chanel и столкнулась с критикой

Актриса Пенелопа Крус появилась на фотоколле фильма «Феррари» в Мадриде в образе французского бренда Chanel. Об этом пишет Daily Mail и публикует фото знаменитости.

49-летняя актриса надела твидовое платье длины миди в черно-белую клетку, которое подчеркнуло ее фигуру. Свой наряд Пенелопа Крус дополнила розовой кепкой таксиста, массивными золотыми серьгами-кольцами, черной сумкой с золотым ремнем и босоножками на каблуках. Она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

Однако пользователи Сети раскритиковали образ звезды.

«Не очень удачный наряд», «Увольте стилиста», «Она бы добилась успеха и без кепки», «Наряды от Chanel выглядят на ней устаревшими», — писали интернет-пользователи.

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