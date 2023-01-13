Пел тюленям по совету отца: принц Гарри признался в непростом зачатии ребенка с Меган Маркл

Жена принца Гарри Меган Маркл забеременела после того, как супруг спел тюленям на берегу моря недалеко у замка. Об этом говорится в его мемуарах, которые вышли 10 января 2023 года.

Гарри прибегнул к необычному способу по совету отца. Пара беспокоилась, что не сможет зачать из-за стресса у Маркл.

Пребывая в шотландском замке принца Чарльза, Гарри услышал легенду о волшебных существах шелки, способных исполнять желание. Чарльз был уверен, что шелки водятся на берегу моря у замка. Эти существа похожи на тюленей. Поэтому Чарльз рекомендовал петь при появлении тюленей – шелки будут петь в ответ.

Прогуливаясь по пляжу с Меган, Гарри заметил тюленя и попробовал спеть. Как только к песне подключилась супруга, из воды вынырнули все тюлени и запели им в ответ. Тогда Гарри поплыл к ним, чем привел в ужас папиного повара-австралийца. Он рассказал, что «у берега кишат косатки, и петь тюленям – все равно, что вести их к кровавой гибели».

Спустя время пара узнала о беременности. Принц уверен, что в этом им помогли шелки.

Ранее Гарри раскрыл подробности первой ночи с Маркл.