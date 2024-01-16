Педро Паскаль с повязкой на руке выступил с обвинениями в адрес звезды «Наследников»

Актер Педро Паскаль устроил разборки с Кираном Калкином на премии «Эмми» в Лос-Анджелесе. Этот забавный момент, который перевели в шутку, произошел прямо на сцене. Об этом сообщает Grazia.

Звезда сериала «Одни из нас» Педро Паскаль поднял волнение своей неудачной попыткой выиграть награду и, взяв микрофон, предложил разобраться с причиной своего невезения. Многие заметили, что у актера была рука в повязке. Гости церемонии, журналисты и поклонники интересовались, что же случилось со звездой.

«На самом деле, это мое плечо. И я думаю, что сегодня — идеальное время, чтобы сказать правду: во всем виноват Киран Калкин», — пошутил актер.

Камеры были направлены на удивленное лицо Калкина, который не сразу понял, что это была шутка. После он догадался и широко улыбнулся.

СМИ отмечают, что речь Паскаля была своего рода ответом на прошлогодний инцидент между артистами на «Золотом глобусе». Тогда Киран обошел Педро, а на сцене неприлично высказался о коллеге, забирая приз.

В этот раз шутливый ответ Паскаля вызвал смех зрителей, и Калкин, сначала пораженный, затем весело отреагировал на происходящее. Таким образом, фанаты обоих сериалов, «Одни из нас» и «Наследники», остались в ожидании продолжения этой забавной «вражды» на будущих мероприятиях.

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