Актриса Эмма Стоун осталась без волос перед премией «Золотой глобус»

Актриса Эмма Стоун появилась с новой стрижкой на премии «Золотой глобус». Звезда избавилась от длинных волос, продемонстрировав стрижку-гарсон. Об этом сообщает зарубежный портал Vogue.

Звезды кино и шоу-бизнеса собрались в отеле The Beverly Hilton на 82-ой церемонии вручения премии «Золотой глобус». Девушки выбрали роскошные наряды, но всеобщее внимание привлекла актриса Эмма Стоун. Она появилась с неожиданной прической и не объяснила, почему захотела избавиться от роскошной шевелюры.

На девушке было платье Louis Vuitton. Она предпочла этот люксовый бренд даже после того, как на церемонии «Оскар» с ней случился инцидент. На Эмме разошелся наряд, когда она была на сцене.

В этот раз обошлось без происшествий. Стоун была счастлива и позировала в красном платье в пол с открытыми плечами и бантом на талии.

Поклонники предположили, что смена имиджа понадобилась звезде для роли в фильме Йоргоса Лантимоса «Бугония», который выйдет в 2025 году.

Ранее мы писали о том, что модель Кайли Дженнер поддержала возлюбленного Тимоти Шаламе на «Золотом глобусе». Брюнетка выбрала серебряное платье с открытой спиной и не скрывала чувств к актеру.