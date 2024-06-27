Парик, наращивание бровей и макияж: как Кейт Миддлтон пыталась скрыть последствия химиотерапии

Весной Кейт Миддлтон объявила, что у нее обнаружили рак. Долгое время после этого она не появлялась на публике, проходя лечение, и первый ее выход в свет состоялся на параде Trooping the Colour в июне. Выяснилось, что для появления на публике принцессу Уэльскую пришлось готовить более двух часов. Ей подготавливали парик и даже нарастили брови.

Стилист Аннита Руис заявила, что пришлось сильно постараться для сокрытия следов химиотерапии. Лечение сказалось на внешности Миддлтон, но это нельзя было показывать народу. Поэтому гримеры сделали все, чтобы она выглядела на параде хорошо.

«Подготовка Миддлтон включала в себя интенсивный макияж, парик и наращивание бровей, чтобы замаскировать последствия химиотерапии и лучевой терапии, которые могут вызвать выпадение волос», - цитирует слова стилиста портал Marca.

Отметим, что пользователи Сети после появления фотографий Кейт Миддлтон с парада все равно заметили, как она изменилась за время отсутствия. Многих смутила ее худоба, осунувшееся лицо и мешки под глазами. При этом принцесса Уэльская старалась все время улыбаться и не показывать усталость на мероприятии.

Ранее стало известно, почему принц Уильям пришел на концерт Тейлор Свифт без Кейт Миддлтон.