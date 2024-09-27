Пара в черном: Джордж и Амаль Клуни вышли в свет в преддверии 10-й годовщины свадьбы
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Актер Джордж Клуни и его жена Амаль Клуни организовали вечер своего фонда. На приеме супруги появились в вечерних образах черного цвета. Фото опубликовал портал Daily Mail.
Уже 28 сентября звезды будут праздновать 10-ю годовщину свадьбы. Но в преддверии этого события они собрали знаменитых друзей в рамках мероприятия своего фонда. Оно прошло в Нью-Йоркской публичной библиотеке.
Амаль Клуни позировала фотографам на вечере в черном облегающем платье, которое дополнила бриллиантовыми украшениями – серьгами и браслетом. Джордж же решил остановить выбор на классическом смокинге.
Среди гостей приема были многие иностранные звезды. Среди них Эмили Блант, Джош Красински, Кейт Бланшетт, Джимми Фэллон и другие.
Напомним, что Джордж Клуни женился на Амаль в 2014 году. Свадьба прошла в Венеции. На тот момент избранница актера была известна как адвокат. Спустя три года после церемонии бракосочетания у супругов родились близнецы.
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