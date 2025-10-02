Папарацци застали Кейт Мосс в неадекватном состоянии на Парижской неделе моды. Об этом стало известно из соцсетей.

Фотографы сняли модель Кейт Мосс в помутненном состоянии — она шла спутанной походкой, пряча от папарацци глаза за темными очками. До автомобиля ее сопровождал охранник, который вел модель под руки. В соцсетях сразу заподозрили модель в употреблении алкоголя или запрещенных веществ.

Кейт Мосс уже не в первый раз появляется на публики в странном состоянии — в июне 2024 года 50-летняя манекенщица еле передвигалась во время показала люксового бренда Dior.

Проблемы с зависимостями есть не только у Мосс, но и у ее младшей сестры. Лотти Мосс рассказывала, что на фоне депрессии и тревоги принимала запрещенные вещества и злоупотребляла алкоголем.

