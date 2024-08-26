Папарацци вновь «поймали» онкобольную Кейт Миддлтон с принцем Уильямом

Онкобольная Кейт Миддлтон вышла в свет вместе с принцем Уильямом и старшим сыном, принцем Джорджем. Об этом пишет издание Daily Mail, публикуя соответствующие кадры.

Накануне Кейт Миддлтон с супругом и наследником посетили воскресную службу. Журналисты засняли членов королевской семьи, когда они ехали в машине в церковь Крати Кирк, которая расположена недалеко от замка Балморал в Шотландии. Принц Уэльский вел автомобиль Range Rover Defender, его жена сидела на пассажирском сиденье, а их сын находился сзади. В другом авто ехали король Карл III и его жена, королева Камилла.

Напомним, 22 марта Кейт Миддлтон рассказала, что сейчас проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе 2024 года рака. После официального объявления о диагнозе принцесса Уэльская появлялась на публике лишь дважды. В июне жена принца Уильяма приняла участие в параде в Trooping the Colour, а в июле посетила мужской финал Уимблдонского турнира в Великобритании.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон посетила фестиваль Nerf Wars вместе с мужем и детьми.