Памела Андерсон рассказала, как няня изнасиловала ее в восьмилетнем возрасте и умерла

Модель и актриса Памела Андерсон пыталась убить няню в детском возрасте. Она три года терпела жестокое обращение женщины.

Откровения Андерсон прозвучали в документальном фильме о ее детских травмах и восхождении к славе. Актриса рассказала, что в 8 лет ее изнасиловали.

По словам Андерсон, на протяжении 3-4 лет она терпела приставания от няни, которую родители считали великолепной.

Женщина постоянно приносила подарки, но, пока родители не видели, издевалась над будущей звездой. Тогда у Андерсон возник план убить няню с помощью палочки от леденца.

«Я пыталась убить ее и пыталась воткнуть нож в сердце палочкой от леденца, а потом сказала ей, что хочу, чтобы она умерла», - вспомнила актриса.

На следующий день женщина скончалась в автокатастрофе. Смерть няни после многих лет жестокого обращения стало для Андерсон одним из травмирующих моментов в детстве.

Ранее 57-летняя актриса Брук Шилдс рассказала о пережитом в юности изнасиловании.