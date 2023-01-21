57-летняя актриса Брук Шилдс раскрыла тайну пережитого изнасилования

Звезда «Голубой лагуны» Брук Шилдс раскрыла неприятную тайну юности в своем документальном фильме «Прелестное Дитя: Брук Шилдс».

Оказалось, что актриса была подвергнута изнасилованию. Тогда она была молода, закончила учебу а Принстонском университете и находилась в поиске работы. Договорившись о рабочей встрече, Шилдс беседовала с мужчиной. Неожиданно разговоры перешли в номер отеля под предлогом дождаться такси.

Мужчина вышел к актрисе без одежды и совершил действия сексуального содержания. Брук Шилдс побоялась, что ее могут задушить и убить, поэтому оцепенела в страхе. Пережив тот день, актриса долгое время не могла поверить, что с ней такое произошло.