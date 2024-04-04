Памела Андерсон отказалась от макияжа из-за трагедии в жизни: рассказала правду

Актриса Памела Андерсон отказалась от макияжа после смерти своего визажиста Алексис Фогель. Об этом она рассказала в интервью журналу Elle.

Пару лет назад звезда «Спасателей Малибу» внезапно отказалась от привычных туши, корректора и красной помады, вызвав сомнения в истинной причине такого решения. Однако перемены в жизни актрисы не были обусловлены лишь модным трендом #nomakeup – они были вызваны печальным событием.

Как оказалось, артистка не смогла свыкнуться со смертью подруги и визажиста Алексис Фогель. Женщина умерла от рака груди в 2019 году. Эта утрата стала огромной болью для блондинки.

«Она была лучшей! С тех пор я почувствовала, что без Алексис мне просто лучше не краситься. Я заметила, что все эти люди делают тяжелый макияж, а я, как и все, иду против правил и делаю все наоборот», – призналась Памела.

В 2023 году Андерсон пришла на Неделю моды в Париже без макияжа. Оказалось, что женщина много лет скрывала веснушки. Многие даже не сразу узнали звезду. Сама она уверяет, что испытала новые ощущения.

«Я вообще не знала, что кто-нибудь заметит, что я больше не сижу в кресле гримера по три часа. Просто в номере я посмотрела в зеркало и сказала: ''Тебе почти 60, этого достаточно. Просто наслаждайся Парижем, а не играй в какую-то игру''», – призналась знаменитость.

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