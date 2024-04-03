«Это произошло четыре раза»: Робби Уильямс рассказал о контакте с пришельцами

Певец Робби Уильямс заявил, что пришельцы выбрали его своим посланником на Земле. Оказалось, что его творчество связано с НЛО. Об этом сообщает Irish Star.

Артист поделился, что неоднократно сталкивался с пришельцами, а однажды даже видел НЛО настолько близко, что мог попасть в него «теннисным мячом». 50-летний музыкант считает, что это внимание со стороны инопланетян вызвано его известностью, и они желают, чтобы он стал их послом на Земле.

Уильямс также рассказал о странном инциденте во время записи песни «Аризона», посвященной контакту с инопланетянами, когда в студии появился «золотой шар света». Певец убежден, что внеземные цивилизации пытаются использовать его известность, чтобы донести до мира информацию о жизни на других планетах.

«Я стоял на балконе, проигрывал ее, и там появился большой золотой шар света — мы думали, что это Венера или Марс или что-то в этом роде. Потом песня перестала играть, и он исчез. Но потом мы снова включили «Аризону», и он вернулся. Это произошло четыре раза», – заявил звезда.

Напомним, что Уильямс уже около 15 лет проживает в Лос-Анджелесе с супругой Айдой Филд и четырьмя детьми. Большинство его встреч с пришельцами происходило именно в окрестностях этого города. В интервью мужчина говорил, что сразу почувствовал в этой местности «энергетические вихри» и понял, что земля здесь «странная».

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