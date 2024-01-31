Памела Андерсон опубликовала фото в юбке с экстремальным разрезом

Американская актриса и модель Памела Андерсон опубликовала в соцсети фото в необычном образе. Об этом пишет Газета.Ru.

56-летняя звезда сериала «Спасатели Малибу» предстала в объемном свитере тонкой вязки, в юбке-макси с экстремальным разрезом и длинных носках. Актриса распустила волосы и отказалась от макияжа, тем самым поддержав тренд на естественную красоту. На фото Памела Андерсон сидит на высоком стуле у окна и разговаривает по телефону.

«Волшебство не может покинуть тебя, когда это ты», — написала модель.

Памела Андерсон не стесняется показывать себя настоящей и появляется на светских мероприятиях без косметики. В интервью The Daily Telegraph она объясняла, почему ходит без макияжа.

«Я хотела, чтобы все было по-настоящему. Никакого специального освещения и прочих украшательств. Мне просто нужно было быть самой собой, это желание буквально требовало выхода. Я почувствовала, что мне действительно нужно поделиться тем, кем я была, кто я есть, и это мне дало такое ощущение свободы!», — поделилась актриса.

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