Пайпер и Лео из «Зачарованных» встретились спустя 18 лет: сильно изменились

Звезды популярного сериала «Зачарованные» Холли Мари Комбс и Брайан Краузе встретились спустя 18 лет. Любимые герои фанатов – Пайпер и Лео воссоединились на фестивале и дали автографы. Видео с экранной парой публикует Telegram-канал «Только никому…».

Знаменитости пришли на фестиваль, но были не вдвоем, а с коллегой Роуз Макгоуэн, которая играла в сериале Пейдж. Отмечается, что на кадрах в соцсетях были только Пайпер и Лео. Они расположились у афиши и раздавали автографы.

Пользователи Сети заметили, что артисты сильно изменились. Брайан в футболке и рубашке в клетку постарел, но был активен. А вот Холли Мари Комбс в просторном платье и пальто заметно прибавила в весе. Она нанесла минимум макияжа и распустила длинные черные волосы, как делала много лет назад.

Зрители сериала до сих пор помнят, как переживали за отношения ведьмы Пайпер и хранителя Лео. Пара несколько раз сходилась и расставалась, словно намеренно дразня публику.

Вне съемочной площадки ходили слухи, что актеры встречаются. Но в то время у Комбс был муж, а Брайан встречался с другой «сестренкой» Фиби, которую играла Алисса Милано.

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