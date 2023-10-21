Page Six: Мерил Стрип разошлась с мужем после 45 лет брака

Мерил Стрип разошлась с мужем после 45 лет брака, об этом сообщает западный таблоид Page Six.

Голливудская знаменитость рассталась с супругом Доном Гаммером, который работает скульптором, еще шесть лет назад, сообщили журналисты.

«Дон Гаммер и Мерил Стрип разошлись более шести лет назад, и хотя они всегда будут заботиться друг о друге, они выбрали жизнь порознь», - сообщил источник.

Отмечается, что эта новость шокировала поклонников звезды, которая никогда публично не рассказывала о переменах в личной жизни. Тем более, Мерил Стрип видели на церемонии вручения премии Princesa de Asturias Awards 2023 с обручальным кольцом.

Актриса вышла замуж за Дона Гаммера в 1978 году. В браке со скульптором у них родились четверо детей. В феврале 2019 года Мерил Стрип впервые стала бабушкой, после того как её дочь Мэми родила сына.

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