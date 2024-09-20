P. Diddy находится под надзором из-за подозрений в попытке суицида

Обвиненного в торговле людьми рэпера и продюсера P.Diddy (настоящее имя Шон Комбс) взяли под надзор с целью предотвращения попытки суицида. Об этом пишет издание Page Six.

По данным источника, в настоящий момент музыкант находится в шоковом состоянии. Пока непонятно, как именно артист чувствует себя психологически, но в целях предотвращения самоубийства приняты строгие меры. Отмечается, что такой надзор является нормальной практикой для заключенных, которые склонны к суициду и требуют частого наблюдения.

Сейчас P. Diddy находится в следственном изоляторе Metropolitan Detention Center в Нью-Йорке, открывшемся в 1994 году. Известно, что кроме отвратительных условий содержания, плохого питания, частого проявления насилия к заключенным, в этой тюрьме зафиксировано огромное количество случаев суицида. Некоторые называют этот изолятор «адом на Земле».

Ранее сообщалось, что в США суд отклонил залог для P. Diddy. Исполнителю грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.