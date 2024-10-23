P. Diddy требует запретить огласку новых обвинений, выдвинутых против него

Арестованный рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) требует у суда прекратить огласку новых обвинений, которые выдвигаются против него. Об этом пишет издание In Touch Weekly со ссылкой на источник.

Уточняется, что в настоящий момент адвокаты музыканта пытаются избежать «карнавальной атмосферы» вокруг дела своего клиента. С того момента, как P. Diddy взяли под стражу, сотни его жертв заявили о себе, вследствие чего артист стал объектом многочисленных обвинений, часть из которых якобы ложные.

«Каждый прошедший день приносит новую волну огласки, часто по указанию обвинителей и их адвокатов, что еще больше ущемляет право господина Комбса на справедливый суд», — поделилась представитель Комбса.

Напомним, 17 сентября текущего года P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли рэперу выйти на свободу. Артисту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее дети P. Diddy сделали заявление по поводу обвинений в адрес рэпера.