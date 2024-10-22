Дети P. Diddy сделали заявление по поводу обвинений в адрес продюсера

Дети продюсера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) высказались по поводу обвинений в адрес отца, которого подозревают в сексуальном насилии, домогательствах, изнасилованиях, побоях и противозаконном лишении свободы. Соответствующая публикация в их соцсетях.

По словам наследников звезды, они не верят в обвинения в адрес родителя.

«Прошлый месяц опустошил нашу семью. Многие судили и его, и нас на основе обвинений, теорий заговора и ложных историй, которые дошли до абсурда в социальных сетях. Мы едины, поддерживая тебя на каждом шагу. Мы держимся за правду, зная, что она восторжествует, и ничто не сломит силу нашей семьи. Мы скучаем по тебе и любим тебя, папа», — сказано в совместном заявлении детей музыканта.

Напомним, 17 сентября текущего года P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли рэперу выйти на свободу. Артисту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее на обвинения против P. Diddy отреагировал рэпер 50 Cent.