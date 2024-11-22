P. Diddy рассказал, что видео с избиением его бывшей девушки Кэсси отредактировано

Американский рэпер P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) которому предъявлены обвинения в причастности к секс-торговле, насилии и рэкете, рассказал, что видео с избиением его бывшей девушки Кэсси Вентуры отредактировано. Об этом сообщает TMZ.

В мае текущего года в Сети появилось видео, датированное 5 марта 2016-го, с Diddy и Вентурой в то время. На записи видно, что девушка пыталась выехать из отеля в Лос-Анджелесе, пока музыкант спал, однако он нагнал ее, повалил, ударил ногой и оттащил обратно в номер.

В настоящий момент ролик служит одним из главных доказательств виновности артиста. Однако Комбс, в свою очередь, считает, что видео сфальсифицировано.

По мнению рэпера, сотрудники полиции отредактировали кадры так, чтобы момент избиения выглядел более устрашающим. В реальности же музыкант якобы так стремительно бежал по коридору, чтобы забрать свои вещи.

Напомним, 17 сентября P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли артисту выйти на свободу. Рэп-исполнителю грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее стало известно, что против P. Diddy подали новые обвинения в сексуальном насилии.