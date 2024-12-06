P. Diddy пожаловался на неприемлемые условия пребывания в тюрьме

Американский рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) пожаловался судье на неприемлемые условия пребывания в тюрьме. Об этом пишет издание Radar.

По информации источника, через своих адвокатов музыкант написал письмо отчаяния, в котором пожаловался на невозможность пользоваться ноутбуком и интернетом, — примечательно, что другим заключенным это разрешено.

Почему артист стал исключением, не уточняется, однако существует вероятность, что это связано с недавно обнаруженными в ходе обысков заметками Комбса, в которых он прописывал план выхода на свободу. В частности, в его записях были упомянуты попытки раздобыть компромат на некоторых предполагаемых жертв.

Представители рэпера, в свою очередь, отметили, что условиям, в которых он содержится, нет никаких оправданий.

Напомним, 17 сентября P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли продюсеру выйти на свободу. Артисту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее дизайнер Бонголан обвинила P. Diddy в насилии и покушении на жизнь.