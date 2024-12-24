Алкоголь и пятна крови: уборщик вечеринок P. Diddy раскрыл свои находки

Против американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) подали новый иск. Об этом пишет издание TMZ.

Бывший помощник музыканта Филипп Пайнс, который подал иск, рассказал, что вынужден был работать уборщиком Комбса с 2019 по 2021 год.

Он заявил, что готовил гостиничные номера к вечеринкам звезды, а после убирал их. По словам Пайнса, P. Diddy требовал от него подготовить комнаты с красными лампами, ведерками со льдом, спиртным, наркотиками, стимуляторами для либидо, детским маслом, полотенцами и секс-игрушками. После вечеринок он находил наркотики, презервативы, пятна крови и других физиологических жидкостей, включая мочу, грязные секс-игрушки — от всего этого уборщик должен был избавиться.

Пайнс подчеркнул, что Комбс называл свои секс-вечеринки «Ночами дикого короля», иногда они длились несколько дней, и в них участвовало множество женщин. В иске мужчина признался, что P. Diddy проверял его лояльность, заставляя вступать в интимную связь с женщинами, пока рэпер наблюдал, и обращался с подчиненным «как с животным, приносящим палочку, чтобы доказать свою преданность».

Бывший помощник также отметил, что в 2020 году Комбс не заботился о безопасности посетителей своих вечеринок и не обеспечивал меры профилактики, связанные с пандемией коронавируса.

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