P. Diddy обратился к психотерапевту из-за романа с Дженнифер Лопес

Американский рэпер P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс), которому в настоящий момент предъявлены обвинения в причастности к секс-торговле, насилии и рэкете, рассказал, что обратился к психотерапевту из-за отношений с Дженнифер Лопес. Об этом пишет издание Radar.

Как признался артист, он с трудом пытался отойти от отношений с певицей и был вынужден обратиться за помощью специалиста. Вдобавок терапия помогла музыканту оправиться от разрыва с Ким Портер, неудавшийся брак с которой Комбс якобы пытался забыть, встречавшись с Лопес.

«Большая часть моей терапии связана с любовью и отношениями. Я проходил терапию по поводу моих отношений с Ким, по поводу моих отношений с Дженнифер. Терапия помогла мне пережить многие из этих ситуаций», — приводит Radar фрагмент из архивного интервью P. Diddy.

Напомним, 17 сентября P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли продюсеру выйти на свободу. Артисту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее P. Diddy прокомментировал обвинения бывшего заключенного в сексуальном насилии.