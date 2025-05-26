P. Diddy может быть причастен к краху карьеры Бритни Спирс

Рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, мог разрушить карьеру американской певицы Бритни Спирс. Певица накануне своего выступления MTV VMA в 2007 году всю ночь провела на одной из печально известных вечеринок рэпера.

Как известно, в результате Бритни не смогла достойна выступить. Провал негативно сказался на ее дальнейшей карьере, а также на психическом здоровье.

Издание Page Six опубликовало фотографии с той самой вечеринки, которая стоила карьеры Спирс. В роковую ночь с певицей также были замечены Пэрис Хилтон, 50 Cent и другие звезды шоу-бизнеса.

Участники мероприятия на условиях анонимности рассказали изданию, что Бритни была в невменяемом состоянии и веселилась до самого утра. Спустя два дня состоялось ее выступление на MTV VMA, ставшее худшим в карьере артистки.

Пользователи Сети также не исключили, что P. Diddy намеренно напоил Бритни алкоголем и дал запрещенные вещества, чтобы она не смогла вернуться на сцену после перерыва в карьере.

Напомним, Шона Комбса арестовали 17 сентября 2024 года после предъявленных обвинений в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Всего в отношении рэпера было зарегистрировано более 100 исков от предполагаемых жертв.

Ранее P. Diddy, ожидающий суда по множественным обвинениям в изнасилованиях, рэкете и других преступлениях, заявил, что невиновен. Согласно версии Комбса, «федералы» хотят посадить его исключительно потому, что он чернокожий и успешный.