Озвучено душераздирающее желание тяжелобольного Брюса Уиллиса

Голливудский актер Брюс Уиллис, страдающий от лобно-височной деменции, перестал узнавать некоторых родственников. Однако звезда «Крепкого орешка» не хочет, чтобы его жена и дочери грустили.

Как пояснила супруга Уиллиса Эмма Хеминг, горе, печаль и травмы не должны помешать ей и детям наслаждаться жизнью.

«Брюс хотел бы, чтобы я и наши дети не утопали в печали, а были готовы к ней», — приводит слова Эммы RadarOnline.com.

Источник издания рассказал, что Брюс «светится от счастья», когда видит дочерей. Семья старается максимально наслаждаться временем, проведенным вместе, и не превращать его в траур: они танцуют, смотрят телевизор, ужинают вместе.

На протяжении 13 лет актер был в браке с актрисой Деми Мур. У них родились три дочери. После развода экс-супруги сохранили дружеские отношения — Мур регулярно навещает тяжелобольного Уиллиса. В 2009 году Брюс женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. В этом браке артист стал отцом двух дочерей.

Напомним, у Брюса Уиллиса два года назад диагностировали лобно-височную деменцию. Недавно его жена Эмма Хеминг приняла решение отселить тяжелобольного актера в отдельный дом, где он находится под круглосуточным присмотром.

Ранее Деми Мур сообщила, что ей тяжело наблюдать за изменением личности Брюса Уиллиса.