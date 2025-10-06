«Отсутствие такта и мозга»: Меган Маркл попала в скандал из-за видео недалеко от места гибели принцессы Дианы

Меган Маркл попала в очередной скандал. Жену принца Гарри обвиняют в том, что она проехалась в лимузине с закинутыми вверх ногами недалеко от туннеля, в котором погибла мать ее супруга, принцесса Диана. Об этом пишет Daily Mail.

Проживающая в Лос-Анджелесе Маркл недавно впервые за долгое время побывала в Европе. Бывшая актриса посетила Неделю моды в Париже. В своем личном блоге в соцсети невестка британского монарха опубликовала серию роликов из поездки.

Одно из видео вызвало резонанс в обществе. Меган сняла из салона автомобиля огни большого города, при этом закинув ноги вверх. Кадры сделаны неподалеку от места гибели принцессы Дианы.

Королевский эксперт Ричард Фитцуильямс назвал такое поведение супруги Гарри циничным, а само видео «ошеломляющим».

«Я не понимаю, о чем она думала. Никто не посоветовал бы ей сделать что-то столь странное», — заявил он.

Видео также возмутило пользователей Сети. «Она в себе вообще? Ноги наверху в лимузине, когда рядом произошла трагедия?», «Она либо не понимает, что делает, либо она просто не знает, где погибла ее свекровь», «Может так она хотела послать сообщение Виндзорам? Но получилось только еще раз напомнить о собственном отсутствии такта и мозга в принципе», — написали люди.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл задержала на час начало показа шоу на Неделе моды в париже.