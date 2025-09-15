«Отрицает легитимность евреев»: почему звезда «Отчаянных домохозяек» Марсия Кросс стала «антисемиткой недели»

Американская актриса Марсия Кросс, известная по роли в сериале «Отчаянные домохозяйки», стала «антисемиткой недели» за нападки на Израиль. Об этом пишет New York Post.

Как сообщает издание, 63-летняя звезда является пропалестинской активисткой. Номинантка на премию «Эмми» обвиняет Израиль в геноциде и заявляет, что США и другие страны пособничают зверствам еврейского государства в секторе Газа.

Обвинения Кросс в антисемитизме начались после ее недавнего поста в соцсети. В своем личном блоге актриса заявила, что «газовые камеры» были «гораздо милосерднее», чем голод, который Израиль устроил в регионе.

Активисты из StopAntisemitism назвали сравнение убийства евреев во время Холокоста с войной в Газе гротескным. Основательница организации Лиона Рез обратила внимания и на множество других публикаций знаменитости в соцсетях о ситуации в Газе.

«В ее постах повторяются классические антисемитские клише, обесцениваются еврейские страдания и отрицается легитимность евреев. Такие высказывания подвергают еврейские общины реальному риску как в интернете, так и в реальной жизни», — заявила она.

Также New York Post пишет, что Мариса Кросс распространяла антисемитские мифы. Якобы Израиль «контролирует» американских политиков, в том числе бывших президентов-демократов Барака Обаму и Джо Байдена, и нынешнего главу Белого дома, республиканца Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что несколько стран планируют бойкотировать «Евровидение» из-за участия Израиля.