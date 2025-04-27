Отправятся туда, где все начиналось: как принц Уильям и Кейт Миддлтон отметят годовщину свадьбы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отпразднуют годовщину свадьбы в стране, где впервые встретились и влюбились друг в друга. Так, пара планирует на два дня отправиться в Шотландию. Об этом сообщает People.

29 апреля принц и принцесса Уэльские отметят 14 лет со дня свадьбы. По информации источника, в честь важной даты супруги отправятся с двухдневным визитом в Шотландию — там они познакомились в Университете Сент-Эндрюса в 2005 году, где изучали историю искусств, и между ними вспыхнули чувства.

Как уточняется, сначала принц Уильям и Кейт Миддлтон посетят город Тобермори, где снималось популярное детское телешоу Balamory, а также местную ратушу и рынок ремесленников. Кроме того, пара встретится с сотрудниками службы охраны природы островов Малла и Айона и присоединится к группе местных школьников для обучения на открытом воздухе. Сообщается, что это первый официальная поездка супругов после пасхальных каникул, которые они провели с детьми в поместье в Норфолке.

Напомним, 22 марта 2024 года принцесса Уэльская заявила, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе рака. В сентябре Кейт Миддлтон сообщила, что успешно завершила лечение, а в январе 2025 года объявила о ремиссии. Говоря о своем заболевании, жена принца Уильяма признавалась, что старается сохранять позитивный настрой, учится «быть терпеливой», «прислушивается к своему телу» и принимает каждый день «таким, какой он есть».

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон тайно встретилась с принцем Гарри, пока ее муж был в Париже.