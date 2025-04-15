Кейт Миддлтон тайно встретилась с принцем Гарри, пока ее муж Уильям был в Париже

Кейт Миддлтон в тайне от мужа встретилась с принцем Уильямом во время его визита в Великобританию. Источники сообщили, что принцесса Уэльская не оставляет попыток помирить членов своей семьи. Подробности выяснил RadarOnline.

Отмечается, что встреча Кейт и Гарри произошла, вероятно, когда будущий король был в отъезде. Принц Уильям улетел в Париж вместе с сыном на футбольный матч Лиги чемпионов. Миддлтон же, воспользовавшись случаем, пообщалась с братом мужа.

«Кейт всегда оставляла дверь открытой для Гарри и не упустила бы шанс поговорить с ним. После всего, через что прошла, она чувствует, что жизнь слишком коротка для семейной вражды. Кейт не сдастся. Она сделает все, что в ее силах, чтобы объединить семью», - поделился инсайдер.

Отметим, что Миддлтон оставалась добра к Гарри даже после того, как он выпустил скандальные мемуары, в которых раскрыл тайны своей семьи. Сын Карла III долгое время не извинялся перед родственниками за откровения, а ошибку осознал лишь тогда, когда узнал о раке Кейт. Тогда он пожалел, что причинил ей боль.

А вот с принцем Уильямом Гарри мириться не спешит. Братья по-прежнему не общаются. Более того, будущий король может лишить Гарри и его жену титулов, как только взойдет на престол.

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