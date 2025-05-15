Отпилили до щиколоток и увезли: в Словении исчезла бронзовая статуя Мелании Трамп

В Словении исчезла бронзовая статуя, установленная в честь жены президента США Дональда Трампа Мелании. Монумент отпилили до щиколоток и вывезли.

Об этом сообщает французское агентство AFP.

Статуя Мелании Трамп стояла на деревянной колонне на частной территории и была отгорожена забором. Высота скульптуры составляла 2,8 метра.

13 мая в полицию поступило сообщение об исчезновении монумента. По факту кражи начато расследование.

До этого недалеко от города Севница, где родилась Мелания, была установлена деревянная статуя в ее честь. Первую леди США изобразили в голубом платье – в нем жена президента была на первой инаугурации Трампа. В 2020 году скульптуру сожгли – потом на том же месте установили бронзовый памятник.

В апреле Мелании Трамп исполнилось 55 лет. В свой день рождения она присутствовала на похоронах Папы Римского.